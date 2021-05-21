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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
MARDİN - Toz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

MARDİN - Toz fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

- Toz bulutu etkili olduğu alanlar - Kent merkeziToz fırtınası hayatı olumsuz etkilediMARDİN (AA) - Mardin 'de toz fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor.Toz taşınımı nedeniyle özellikle kent merkezinde ve Suriye sınırındaki bazı ilçelerde zaman zaman görüş mesafesi düştü. Görüş mesafesinin azalması dolayısıyla hareket halindeki araçlar sis farını açtı.Hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyaran yetkililer, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısında bulundu.Gece saatlerinden itibaren toz fırtınasının etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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