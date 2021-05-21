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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Mardin’de toz fırtınası her yeri kapladı

Mardin’de toz fırtınası her yeri kapladı

Vatandaş cep telefonu görüntüsü

Cep Telefonu 

-Toz bulutu

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’in Suriye sınırında bulunan Kızıltepe içesinde toz fırtınası rüzgarın etkisiyle hayatı olumsuz etkiledi. Birçok kırsal mahallede elektrikler kesilirken toz fırtınası her yeri kapladı. Suriye tarafından gelen toz fırtınası sınır ilçesi olan Kızıltepe ve kırsal mahallelerini dakikalar içerisinde kapladı. Toz bulutları görüş mesafesini düşürürken vatandaşlar korunmaya çalıştı. Toz fırtınası rüzgarın da etkisiyle hayatı olumsuz etkiledi. Kızıltepe’ye bağlı birçok köyde elektrikler kesildi.
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