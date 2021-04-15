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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Mardin'de Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin ağzı 'askıda tatlı' ile tatlanacak

Mardin'de Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin ağzı 'askıda tatlı' ile tatlanacak

Tatlılardan görüntü

Allah Kabil Irak 

-Askıda tatlı yazısından görüntü
-İhtiyaç sahibi çocuğa tatlı verirken görüntü
-Tatlı işletmecisi Fatih Alan ile röportaj
-Genel ve Detay Görüntüler

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’de bir tatlıcı, askıda tatlı kampanyası başlatıldı. Hayırseverler tarafından bırakılan tatlılar Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Mardin’in Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde bulunan bir tatlıcıda, ihtiyaç sahiplerine askıda tatlı dağıtılıyor. Hayırseverlerin bıraktığı belirli miktarlarda hazırlanan tatlı poşetleri ihtiyaç sahiplerine veriliyor. Geçen yıl da müşterilerine tatlı dağıttıklarını belirten işletmeci Fatih Alan, yıllardan beri tatlı sektörünün içinde olduklarını söyledi.

Alan, ''Belirli müşterilerim vardı. Buraya tatlı bırakıp onları müşterilerime dağıtıyordum. Bu yıl öyle bir şey yapmayı düşündüm pandemiden dolayı. Askıda tatlı kampanyası yaptık. Ülkemizde korona virüsten dolayı durum sıkıntılı olduğu için biz kendimiz burada askıda tatlı yapıyoruz. Askıda tatlıyı müşterilerimiz buraya belirli bir miktar bırakıyoruz. Tabi biz onlardan talep etmiyoruz'' dedi.
Müşterilerin istedikleri miktarı askıya tatlı bıraktığını vurgulayan Alan, ''Biz burada kendi adımıza ve onların adına hayır amaçlı müşterilerimize dağıtıyoruz. İnşallah bu tüm tatlıcı ve esnaf arkadaşlarıma örnek olur. Ülkemiz şu an sıkıntıda, herkesin birbirine yardım edip dayanışma göstermesi lazım. Hep birlikte bu işin altından kalkacağız. Onun için müşterilerimiz buraya gelip askıda tatlı bırakabilirler. Bizde bunları ihtiyacı olan insanlara dağıtırız” diye konuştu.

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