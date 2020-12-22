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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Mardin’de korona virüs yasağına rağmen alkol sunumu yapan iş yeri mühürlendi

- Mardin’de korona virüs yasağına rağmen alkol sunumu yapan iş yeri mühürlendi

-İşyerinde tespit edilen şahıslardan görüntü

( MARDİN ) MARDİN

Para Cezası Zabıta 


- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde alkol sunumu yapan iş yeri mühürlendi. Müşteri olarak içeride bulunan kişilere ve iş yeri sahibine para cezası kesildi. Kızıltepe ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yapılan denetimlerde, Yeni Mahallede faaliyet gösteren bir iş yerinde alkol sunumu yapıldığı tespit edildi. İş yeri zabıta çağırılarak mühürlendi. İçeride bulunan A.Ş., Z.Y.K., A.K., H.D., R.A., S.Y. isimli şahıslara sosyal mesafe kuralı ihlalinden her biri hakkında 900 lira, iş yeri sahibi olan A.Y. isimli şahsa 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 9 bin 450 lira idari para cezası kesildi. (MA-YRT
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