Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Mardin'de kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Mardin'de kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Kazaya karışan otomobil

İlk Müdahale Hastane Jandarma Trafik Kazası Trol 

-Kazaya karışan kamyonet
-Kazaya karışan araçlar
-Olay yerindeki kazazede itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri
-Kazaya karışan kamyonet
-Kazaya karışan otomobil
-Jandarma ekipleri yol kontrolünü tek taraflı sağlarken
-Yoldan gecen araçlar kontrollü geçerken
-Olay yeri

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin'in Midyat ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Olay, Mardin Midyat karayolu Söğütlü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre R.A. idaresindeki 47 LG 866 plakalı kamyonet ile Midyat’tan Mardin'e doğru seyir halinde olan Y.G. idaresindeki 06 AD 1866 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan Y.G., O.A., S.A., F.A., T.F.D., Ö.G., R.A., İ.G.G. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. (BB-YRT
loading...
İlgili Foto Galeriler
Feci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldıFeci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Antalya Alanya'da Minibüs Dereye Uçtu: 8 ÖlüAntalya Alanya'da Minibüs Dereye Uçtu: 8 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement