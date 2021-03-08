Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Mardin’de kadınlar gününe özel çektiği filmde şehit anneleri ve eşleri rol aldı

Mardin’de kadınlar gününe özel çektiği filmde şehit anneleri ve eşleri rol aldı

Kadınlar günü özel film

( MARDİN ) - MARDİN

Yaşlı Kadın Kadınlar Günü Engelli Kadın Öğretmenler Şehit Anneleri 


- Mardin’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel çekilen kısa filmde şehit anneleri ve eşleri rol aldı. Derik belediyesi tarafından çekilen kadınlar günü özel filminde, şehit anneleri, engelli kadınlar, yaşlı kadınlar, öğretmenler, ev hanımları rol aldı. Filmin konusu ise hayatı renklendiren kadınlar. Film Derik'in tarihi sokaklarında, tarihi yapıları civarında, zeytin bahçelerinde, parklarda çekildi. Derik belediyesine bu projesinden dolayı teşekkür eden ve filmde rol alan Sevinç Erol, “Kadınlarımızın ne kadar önemli olduğunu belediyemiz tarafından çekilen bu filmde tekrar gördük. Biz kadınlar dünyayı renklendiriyoruz” dedi.
(KA-AKK-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Dünyayı Kadınlar Yönetseydi !Dünyayı Kadınlar Yönetseydi !
Oje Sürdüler Sütyen GiydilerOje Sürdüler Sütyen Giydiler
Arap Dünyası'nda Kadın-Erkek Eşitliğinin En Belirgin Olduğu ÜlkeArap Dünyası'nda Kadın-Erkek Eşitliğinin En Belirgin Olduğu Ülke
Erkekler Topuklu Ayakkabı Giyerse...Erkekler Topuklu Ayakkabı Giyerse...
Eski Kocasına Kurşun YağdırdıEski Kocasına Kurşun Yağdırdı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı