Mardin’de İşhanı'ndaki yangın büyümeden söndürüldü

--İşhanı’ndan genel detay



( MARDİN ) MARDİN



- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde İşhanı’nda bulunan bir daire başlayan yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olay, Merkez Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı İşhanı’n son katında bulunan boş bir daireden dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yangına zamanında müdahale edilmesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangına çöplerin neden olduğu öğrenildi.



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