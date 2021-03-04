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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Mardin'de 'Can dostlarımızı yalnız ve aç bırakmıyoruz' konulu kamu spotu çekildi

Mardin'de 'Can dostlarımızı yalnız ve aç bırakmıyoruz' konulu kamu spotu çekildi

Kamu spotu film

Hayvan Irak Sokak Hayvanları 

-Genel ve detay görüntüler

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin'in Derik İlçe Belediyesi tarafından 'Can dostlarımızı yalnız ve aç bırakmıyoruz' başlıklı sokak hayvanlarını konu alan kamu spotu çekildi. Derik Belediyesi tarafından hayat tamircisi olarak tanınan Hasan Kızıl ve Derikli vatandaşların oyunculuğunu yaptığı ‘Can dostlarımızı yalnız ve aç bırakmıyoruz’ başlıklı sokak hayvanlarını konu alan kamu spotu çekildi. Filminde hayat tamircisi Hasan Kızıl ve Derikli vatandaşlar, Emine teyze, down sendromlu İrem oynadı. Filmin amacı ise sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için duyarlılık oluşturmak olduğu belirtildi.
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