Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Marangozhanede başlayan yangın eve sıçradı, mahsur kalan 4 kişi merdivenle alındı

Marangozhanede başlayan yangın eve sıçradı, mahsur kalan 4 kişi merdivenle alındı

Yangın esnasında evin üst katında bulunan 4 kişi balkondan merdiven ile indiriliyor

Hastane Yangına Müdahale Trol 

-İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor
-Yangının uzaktan görüntüsü

( OSMANİYE )- Osmaniye’de korkutan yangında 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı OSMANİYE

- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir marangozhanede çıkan yangın, marangozhanenin üst katında bulunan eve sıçradı. Yangın sırasında evde bulunan aynı aileden 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Dervişpaşa mahallesinde meydana geldi. Mahallede bulunan Veysel Çiftçi’ye ait marangozhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangınının alevleri bir anda marangozhaneyi sararak marangozhanenin üst katında bulunan eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Kadirli Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekipleri geldi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu çıkan yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın esnasında evin üst katında bulunan aynı aileden 4 kişi ise itfaiyenin uzattığı merdivenle evden indirilerek olay yerinde bekletilen ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu yangın esnasında dumandan etkilendikleri öğrenildi. Polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı. (SLÇ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement