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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MANİSA - Yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen şüpheli yakalandı

MANİSA - Yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen şüpheli yakalandı

- Yasa dışı bahis oynatan zanlının adliyeye sevki Manisa 'da yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen şüpheli yakalandı - Operasyon kapsamında 296 kişi hakkında idari işlem yapıldıMANİSA (AA) - Manisa ’nın Akhisar ilçesinde, yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Kısım Amirliği ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçede yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu. Yapılan incelemede yasa dışı bahis oynatmak amacıyla 433 bin lira para transferi yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.Gözaltına alınan şüpheli aracılığıyla yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 296 kişi hakkında da idari işlem yapıldı.

Akalan Yurt Dışı Ara Transfer 

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