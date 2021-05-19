MANİSA - Kula'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
- Yunus Emre Kent Meydanı Atatürk Anıtında düzenlenen törenden drone görüntüleri - Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasından görüntüler - Şiirlerin okunması, şarkıların söylenmesinden görüntüler - İlçe Şehitliği ziyaretinden görüntüler, - Kula Kaymakamı Kemal Duru'nun konuşmasıMANİSA (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kula'da tören düzenlendi.
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