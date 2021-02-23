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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
MANİSA - Karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

MANİSA - Karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

- Olay yeri - Kaza yapan tır - Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi Manisa 'da karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.Mehmet Ç'nin kullandığı 48 AFA 215 plakalı tır, Manisa - Menemen yolunda kontrolden çıkarak aydınlatma direği ve ağaçları yıktı, refüjü aşarak karşı yönden gelen Mensure Y'nin kullandığı 16 DK 460 plakalı otomobile çarptı.Daha sonra tarlaya giren tır, burada da bir ağacı yıkarak durabildi.Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mensure Y, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine götürüldü.Otomobil sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Mehmet T. ise ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

Olay Yeri İnceleme Bild Sağlık Ekipleri Trol Aydınlatma Direği 

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