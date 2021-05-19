MANİSA - İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
- MOBESE kamerasına yansıyan kaza anı Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.Kaza, Şelale Kavşağındaki Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca kaydedildi.Görüntülerde, beyaz otomobilin kavşakta diğer otomobille çarpışması, beyaz otomobilin savrulup yan yatması yer alıyor.
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