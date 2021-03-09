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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
MANİSA - İki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

MANİSA - İki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

- Sağlık ekiplerinin çarpışan motosiklet sürücülerine müdahale etmesi - Yaralı motosiklet sürücülerinin ambulansa taşınması - Kazaya karışan motosiklet Manisa 'da iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.Alınan bilgiye göre, Halis Kılıç'ın kullandığı 45 Z 1184 plakalı sepetli motosiklet, Eski İzmir Yolu Kavaklıdere Caddesi üzeri Zeytinçay mevkisinde, Ferudun Coşkun idaresindeki 45 KA 9660 plakalı motosikletle çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle Coşkun yola savruldu.Diğer sürücü Kılıç refüje devrildi.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Polis Bild Sağlık Ekipleri 

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