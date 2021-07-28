Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
MANİSA - İki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MANİSA - İki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

MANİSA - İki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

- Kaza yeri - Kaza yapan motosikletler - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesiMANİSA (AA) - Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı.Fehmi A. yönetimindeki 35 AY 7240 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle Eski Cezaevi Kavşağı'nda Recep D. (56) yönetimindeki 45 AET 582 plakalı motosikletle çarpıştı.Motosikletlerden düşen sürücüler yaralandı.Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı