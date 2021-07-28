MANİSA - İki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

- Kaza yeri - Kaza yapan motosikletler - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesiMANİSA (AA) - Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı.Fehmi A. yönetimindeki 35 AY 7240 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle Eski Cezaevi Kavşağı'nda Recep D. (56) yönetimindeki 45 AET 582 plakalı motosikletle çarpıştı.Motosikletlerden düşen sürücüler yaralandı.Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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