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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
MANİSA - Hayvan hırsızlığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı

MANİSA - Hayvan hırsızlığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı

- Manisa Adliyesi binasının dış/genel planı - Şüphelilerin adliyeye getirilmesiMANİSA (AA) - Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dazyurt Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 35 AKU 705 plakalı hafif ticari aracı takibe aldı. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, kovalamaca sonrası durduruldu. Araçta, çalıntı olduğu belirlenen koyun bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.G. (22) tutuklandı, A.A. (19) ve E.A. (28) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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