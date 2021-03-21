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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
MANİSA - Evlerden hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı

MANİSA - Evlerden hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı

- Jandarma ekiplerin adrese doğru ilerlemesi - Jandarma ekiplerin evlere baskın yapması - Şüphelilerin hırsızlık yaparken kullandığı araç - Şüphelilerin gözaltına alınması - Şüphelilerin hastaneye götürülmesi - Ekiplerin hastaneden ayrılmasıEvlerden hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.Muradiye Mahallesi'ndeki bir site içindeki bazı evlerden hırsızlık yapılması üzerine, Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri harekete geçti.Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, görüntülerde tespit edilen sağ farı kırık bir otomobil üzerinde yoğunlaştı.Otomobilin, İzmir'in Bayraklı ilçesine Yamanlar Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler, operasyon başlattı.Şüpheliler N.O. (35) ve V.K. (30) yakalandı.Zanlıların evlerinde arama yapan ekipler, Manisa 'da çalındığı belirlenen bazı ziynet eşyası ile saatlere el koydu.Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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