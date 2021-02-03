Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Manisa'da ölen gençlerden Muharrem Zengin’in babası: “Oğlumun yıktığı kadar beni bir şey yıkmadı”

Manisa'da ölen gençlerden Muharrem Zengin’in babası: “Oğlumun yıktığı kadar beni bir şey yıkmadı”

YAYINDAN GÖRÜNTÜ

( İSTANBUL )-Ortaya çıkan video hakkında ise “Çok şaşırdım, inanamadım, yeni gördüm, diğer ailelerde şokta” İSTANBUL

Canlı Yayın Argo İngilizce Irak 


- Manisa’da vefat eden 4 genç arkadaştan biri olan Muharrem Zengin’in babası Suat Zengin canlı yayında açıklamalarda bulundu. Manisa’da vefat eden 4 genç arkadaşın ölümü herkesi derinden sarsmış, ardından gençlerin veda videosu ortaya çıkınca da kafalarda bir kez daha soru işareti bırakmıştı. Hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı ‘Neler Oluyor Hayatta’ programında vefat eden 4 gençten Muharrem Zengin’in babası Suat Zengin canlı yayına katıldı.
Yaşanan korkunç olayın ardından baba Zengin, “Oğlum için çok üzgünüz, iyi biriydi, oğlumun yıktığı kadar beni bir şey yıkmadı” sözleriyle acısını dile getirdi. Oğlu hakkında çıkan haberleri de “Bazı şeyler duyuyorum bu olayı Muhammed Zengin yaptı diye rahatsız oldum” diye yalanladı. Baba Zengin, “10 senedir arkadaşlar biz de onlarla aile gibi olduk” diye de ekledi. “Oğlumun verdiği İngilizce kitabı kargosu daha yeni elime ulaştı, çok büyük hayalleri vardı” sözleriyle acısını anlattı. Ortaya çıkan video hakkında ise “Çok şaşırdım, inanamadım, yeni gördüm, diğer ailelerde şokta” dedi.
(ACÖ-E)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Dehşet! İngilizce öğretmeni evinde kanlar içinde bulunduDehşet! İngilizce öğretmeni evinde kanlar içinde bulundu
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı