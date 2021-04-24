Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Manisa'da kumar baskını: 27 kişiye 120 bin lira ceza

Manisa'da kumar baskını: 27 kişiye 120 bin lira ceza

Baskından jandarma görüntüleri

( MANİSA ) Manisa'da kumar baskını: 1 kişi gözaltına alındı MANİSA

Jandarma Salar İstihbarat 


- Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir restorana baskın yapan jandarma ekipleri kumar oynayan 27 kişiye 120 bin lira cezai işlem yaparken, 1 kişiyi gözaltına aldı. Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Irlamaz Mahallesi'nde bulunan bir restoranda kumar oynandığı ihbarını değerlendiren Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile Turgutlu 9. JASAT Timi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri restorana baskın yaptı. Restoran içerisinde bulunan masalarda 27 kişinin kumar oynandığı tespit eden ekipler şahıslara kumar oynamaktan ve korona virüs tedbirlerini ihlal etmekten cezai işlem yaptı. Öte yandan restoranın sorumlusu H.F. gözaltına alınırken, işlemlerinin tamamlanması sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement