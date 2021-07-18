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Manisa'da kayınpeder dehşeti...Önce gelinini, sonra kendini vurdu
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Manisa'da kayınpeder dehşeti...Önce gelinini, sonra kendini vurdu

Manisa'da kayınpeder dehşeti...Önce gelinini, sonra kendini vurdu

Olay sonrası yaralı gelinin ambulansa bindirilmesinden detay

Hastane 

-Hastane önünden detay
-Olay yerinden fotoğraflar
-Kayınpeder Aytekin Elmacı fotoğrafı
-Gülcan Elmacı fotoğrafı

( MANİSA )- Kayınpeder olay yerinde hayatını kaybetti, gelini ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi MANİSA

- Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kayınpeder, tartıştığı gelinini av tüfeğiyle vurduktan sonra aynı tüfekle intihar etti. Kayınpeder olay yerinde hayatını kaybederken, gelini ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Olay bugün öğle saatlerinde Kırkağaç ilçesi Cinosman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında geçmişten süregelen husumet nedeniyle A.E. (44) isimli şahıs ile gelini G.E. (20) evde tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine A.E., gelini G.E.'yi av tüfeği ile vurarak yaralarken, ardından aynı tüfekle intihar etti. A.E. olay yerinde hayatını kaybederken, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan G.E. ise yaralı olarak kaldırıldığı Kırkağaç Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olay sonrası emniyet ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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