Manisa'da aydınlatma direğinin devrilmesi sonucu bir çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı adliyede
- Olay yeri - Mahalle sakinlerinden Ayşe K. ile röportaj - Zanlıların adliyeye götürülmesiMANİSA (AA) - Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde aydınlatma direğinin devrilmesiyle 11 yaşında çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.Gerekli önlemi almamaları nedeniyle devrilen aydınlatma direğinin Eymen Gülentürk'ün yaşamını yitirmesine sebebiyet verdikleri iddiasıyla firma çalışanları E.T. (56), M.K. (42), M.Y. (26) ve H.C. (28) gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.Öte yandan mahalle sakinlerinden Ayşe K. (57) olay anında balkondayken çocukların "Eymen kaç" diye bağırdığını duyduğunu belirterek, sesin geldiği yere baktığında Eymen'in yüzüstü yattığını ve kımıldamadığını gördüğünü söyledi.
- OlayEymen Gülentürk dün Dedekorkut Caddesi'nde yüklenici şirket tarafından yürütülen yenileme çalışmaları sırasında aydınlatma direğinin devrilmesi sonucu direğin altında kalarak ağır yaralanmıştı.Gülentürk, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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