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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MANİSA - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

MANİSA - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

- Manisa 'daki törenden görüntüler - Anıta çelenk sunulması - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması - Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ün açıklamalarıMANİSA (AA) - Manisa 'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk tarafından çelenk sunuldu.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztükr, törenden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle 19 Mayıs'ı arzu ettikleri coşkuyla kutlayamadıklarını belirterek, "Ancak bu akşam saat 19.19'da ülke genelinde olduğu gibi biz de stadyumda gençlerimizle birlikte İstiklal Marşı'mızı okuyacağız." dedi.

Kutlay 

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