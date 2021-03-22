Manavda çıkan yangını görünce gözyaşlarına hakim olamadı

-Suriyeli manav sahibi detay



( HATAY ) HATAY



- Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Kurtuluş Caddesi’nde Suriye uyruklu bir vatandaşa ait manavda elektrik kontağından kaynaklanan sorunla ilgili yangın çıktı. Çıkan yangın mahalle sakinleri tarafından paniğe yol açarken, olaya hemen itfaiye ekipleri çağırıldı. Yangına hemen müdahale eden ekipler, çevrede büyük önlemler aldı. Manav sahibi çıkan yangında panikleyerek fenalık geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerin Suriyeli manav sahibini sakinleştirmeye çalıştı. Çıkan yangında maddi hasar oluştu.



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