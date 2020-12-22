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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Maltepe’de yangının çıktığı hastane havadan görüntülendi

- Maltepe’de yangının çıktığı hastane havadan görüntülendi

Hastane

Hastane 

-İtfaiye araçları
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Maltepe’de özel bir hastanede bilgi işlem bölümünde yangın çıktı. Dumandan etkilenenlere hastane dışarısında müdahale edildi. Yangının çıktığı hastane drone ile havadan görüntülendi. Maltepe’de saat 15.30 sıralarında özel bir hastanenin bilgi işlem bölümünde iddiaya göre bir kanepeden yangın çıktı. Kanepede başlayan yangın kısa sürede yayılarak hastanede paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı hastanedeki hastalar ve hastane çakışanları dışarı çıkartıldı. Yangında dumandan etkilenen kişilere hastane dışında ile müdahale edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Öte yandan yangının çıktığı özel hastane ve bölgedeki itfaiye araçları drone ile havadan görüntülendi. (CGK-
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