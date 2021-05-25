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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
MALATYA - Kayıp olarak aranan genç su kuyusunda ölü bulundu

MALATYA - Kayıp olarak aranan genç su kuyusunda ölü bulundu

- Kayıp olarak aranan gencin ölü bulunması - Ekiplerin arama - kurtarma çalışmaları - Ekiplerin hazırlık yapması - Ekiplerin olay yerine gidişleriKayıp olarak aranan genç su kuyusunda ölü bulunduMALATYA (AA) - Malatya 'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu gencin cesedi Hekimhan ilçesinde su kuyusunda bulundu.Battalgazi ilçesinde oturan Y.A'dan (26) 5 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.Gencin Hekimhan ilçesine gittiği bilgisi üzerine çalışma başlatan ekipler, ilçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde bir bahçedeki su kuyusunda Y.A'nın cansız bedenine ulaştı.AFAD ve İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda su kuyusundan çıkarılan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Polis Bild 

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