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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MALATYA - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

MALATYA - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

- Saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması - Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan'ın konuşmasıMALATYA (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Malatya 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) önlemleri çerçevesinde düzenlenen törenlerle kutlandı. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Atatürk Caddesindeki, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kayhan, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 102'inci yıldönümünü kutladıklarını belirtti.
Tam 102 yıl önce, "Ya istiklal ya ölüm" parolası ile çıkılan ve sonunun zaferle taçlanan yolculuğun ilk adımını atıldığın hatırlatan Kayhan, "19 Mayıs, tarih sahnesinde milletimizin bir defa daha şaha kalkmasıdır. 19 Mayıs, Türk milletinin azminin ve manevi gücünün ispatıdır, Milli Egemenlik ve Milli İradenin hakimiyet günüdür, geleceğimizin teminatı olan gençliğimize güvenin sembolüdür. 19 Mayıs ruhu Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını temsil ettiği gibi, bu ülkenin evlatlarının da el ele verdiği zaman her meselenin üstesinden geleceğini anlatmaktadır. " ifadelerini kullandı.

Koronavirüs İstiklal 

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