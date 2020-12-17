Makas atarak ilerleyen sürücü kamyonete çarpıp kaçtı
Olay Yeri
-Hasar Gören Araç
( MARDİN ) MARDİN
- Mardin’de transite çarpan otomobil sürücüsü kaçtı. Kaza Mardin’in Artuklu ilçesi Vali Ozan caddesinde meydana geldi. Yolda makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü transite çarpıp kaçtı. Yaralının bulunmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.
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