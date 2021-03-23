Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Mahalleyi havaya uçurmaya kalkan şizofreni hastası kadın hakkında takipsizlik kararı

Mahalleyi havaya uçurmaya kalkan şizofreni hastası kadın hakkında takipsizlik kararı

arşiv görüntüler

( BURSA ) BURSA

Belediye Başkanı Şizofreni Hastası Doğalgaz Borusu Polis Ekipleri Takipsizlik Kararı 


- Bursa'da evinin önündeki doğalgaz borusunu keserek mahalleyi havaya uçurmak isteyen şizofreni hastası Akgül Y. hakkında 8 kişinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Osmangazi'ye bağlı İvazpaşa Mahallesi'nde geçen sene mahalleyi havaya uçurmakla tehdit edip doğalgaz borusunu patlatan, çaydanlıkla komşulara saldıran kadın, yakın zamanda da tırpanla komşularının üzerine yürümüştü. Akgül Y. (41), olay yerine gelen polis ekiplerine elindeki çaydanlık ile direnerek ölümle tehdit etmişti. Polis tarafından gözaltına alınan şizofreni hastası Akgül Y., sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Ancak Akgül Y. ile mahalle sakinleri arasındaki kavgalar bitmedi. İddiaya göre Akgül Y., farklı zamanlarda tehdit ettiği komşularına saldırdı. 8 komşu, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na Akgül Y. hakkında 'huzur ve sükûnu bozma, tehdit ve hakaret' suçlarından şikâyetçi oldu. Akgül Y.’nin oğlu Serdar Ertuğral da, "Ne olur Sağlık Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vali, kaymakam ve belediye başkanımız annemin tedavisi için devreye girsin. Onun tedavi görmesini mahalle sakinleri kadar ben de istiyorum" diye yardım istedi. Savcılık, dava için yeterli delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
İçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleriİçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleri
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement