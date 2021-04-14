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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Mahallede drift yapıp tozu dumana katan şahıs kamerada

Mahallede drift yapıp tozu dumana katan şahıs kamerada

Cep telefonu görüntüsü

Kamera Cep Telefonu 

-Araç detay
-Drift atması
-Kalkan tozlar
-Daireler çizmesi
-Bölgeden ayrılması

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Kepez ilçesinde etrafı binalarla çevrili toprak alanda bir kişinin TOFAŞ model otomobille attığı drift tepki çekti. Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde, etrafı binalarla çevrili toprak alana sabah saatlerinde gelen kimliği belirsiz bir sürücü TOFAŞ model aracı ile tozlu yolda drift atmaya başladı.
Toz bulutunun havaya kalkmasına neden olan sürücü, bir süre daireler çizerek drift attı. Toz bulutlarıysa çevredeki apartmanlarda yaşayan vatandaşların balkon ve pencerelerine gelerek vatandaşları rahatsız etti. Bir vatandaş yapılan drifti cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Sürücü daha sonra bölgeden ayrıldı. (İA-
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