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Mahalle muhtarı çocuklara bayramlık, top ve dondurma dağıttı
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Mahalle muhtarı çocuklara bayramlık, top ve dondurma dağıttı

Mahalle muhtarı çocuklara bayramlık, top ve dondurma dağıttı

TOP VE DONDURMA DAĞITIMINDAN GÖRÜNTÜLER

-ÇOCUKLARDAN GÖRÜNTÜLER

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Özkan, traktör römorkunun üzerinden çocuklara bayramlık top ve dondurma dağıttı İlçede Ramazan ve Kurban Bayramı arifesinde mahallelerde vatandaşlar tarafından çocuklara şeker ve çikolata dağıtma geleneğinin yıllardan beri sürdüğüne dikkat çeken Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Özkan, “İlçemizde her bayram arifesinde vatandaşlar tarafından adak olarak çocuklara şeker, çikolata ve kek dağıtılır. Bende bu Kurban Bayramı arifesinde pandemiden bunalan çocuklarımıza oynamaları için 200 top ve 200 dondurma dağıttım. Onları mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor. Şimdiden halkımıza hayırlı ve sağlıklı bayramlar diliyorum” diye konuştu.

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