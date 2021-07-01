- Los Angeles’ta yasa dışı hava fişek baskınında patlama: 16 yaralı

-Patlama anı



( LOS ANGELES ) LOS ANGELES



- ABD’nin Los Angeles kentinde yasa dışı hava fişek depolanan bir eve yapılan baskın sırasında meydana gelen patlama sonucu 3'ü ağır 16 kişinin yaralandığı belirtildi. ABD’nin Los Angeles kentinde yasa dışı havai fişek depolanan bir eve yapılan baskında bomba imha ekiplerinin el koyduğu hava fişeklerin tıra yüklenmesi sırasında patlama meydana geldi. Los Angeles itfaiyesinden yapılan açıklamada, olayda 10’u polis ve 3’ünün durumu ağır olmak üzere en az 16 kişinin yaralandığı belirtildi. Patlama nedeniyle çevredeki binalarda ve araçlarda hasar meydana geldiği öğrenildi. Patlamanın ardından çevredeki evlerin tahliye edildiği ve olay yerinin güvenlik çemberine alındığı belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, eve yapılan baskında binlerce hava fişeğin yanı sıra el yapımı patlayıcıların da ele geçirildiği kaydedildi. Baskında bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

