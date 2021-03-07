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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
LONDRA - Hükümetin yüzde 1’lik zam teklifini yetersiz bulan hemşireler protesto düzenledi

LONDRA - Hükümetin yüzde 1’lik zam teklifini yetersiz bulan hemşireler protesto düzenledi

- Protesto gösterilerinden görüntüler - Vatandaşlar ile röportajlarLONDRA - İngiltere ’nin başkenti Londra’da hükümetin yüzde 1’lik zam teklifini yetersiz bulan hemşireler protesto düzenledi.
Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın önünde bir araya gelen hemşireler, hükümetten yeni tip koronavirüs(Kovid - 19) salgınında fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarına yüzde 15 zam verilmesini istedi.

İngiltere Koronavirüs Bakanlık Sağlık Çalışanları Hükümet 

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