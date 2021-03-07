LONDRA - Hükümetin yüzde 1’lik zam teklifini yetersiz bulan hemşireler protesto düzenledi
- Protesto gösterilerinden görüntüler - Vatandaşlar ile röportajlarLONDRA - İngiltere ’nin başkenti Londra’da hükümetin yüzde 1’lik zam teklifini yetersiz bulan hemşireler protesto düzenledi. Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın önünde bir araya gelen hemşireler, hükümetten yeni tip koronavirüs(Kovid - 19) salgınında fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarına yüzde 15 zam verilmesini istedi.
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