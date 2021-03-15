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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Lise önünde kadınların fotoğraflarını çektiği iddiası ortalığı karıştırdı

Lise önünde kadınların fotoğraflarını çektiği iddiası ortalığı karıştırdı

Detaylar

Kamera Cep Telefonu Polis Ekipleri Genç Kadın Irak 

-Fotoğrafları çektiği iddia edilen kişi
-Olay yerindeki vatandaşalar
-Fotoğrafı çekildiği öne sürülen genç¸ kadının sevgilisinin şüpheliyi tartaklaması

( SAKARYA )- Gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir lise binası önünde bir kadının fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişi, kadının sevgilisi tarafından tartaklandı. Gözaltına alınan kişi, emniyetteki işlemleri sonrasında serbest bırakıldı. Olay, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi Atatürk Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Atatürk Anadolu Lisesi önünde cep telefonuyla bir kadının fotoğraflarını çektiği iddia edilen H.B. (31), başka bir vatandaş tarafından fark edildi. Fotoğrafı çekildiği öne sürülen genç kadının sevgilisi ise şüpheliyi tartakladı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri gelene kadar olay yerinde bekletilen şüpheli gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında serbest bırakıldı.
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