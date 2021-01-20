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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Lise öğrencisi Ayşe'nin hayatını kaybettiği o kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Lise öğrencisi Ayşe'nin hayatını kaybettiği o kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaza anı güvenlik kamerasından alınan cep telefonu görüntüsü

( ERZURUM ) ERZURUM

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- Artvin’den aile ziyareti için gittiği Erzurum'da yolun karşısına geçerken bir aracın çarptığı lise öğrencisi Ayşe Aykut’un hayatını kaybettiği kaza anı görüntüleri ortaya çıktı. Kaza 8 Ocak'ta Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesi Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Faruk Köz yönetimindeki 34 AEC 286 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Aykut'a çarptı. Kazada Ayşe Aykut yaralandı. Ambulansla götürüldüğü Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedaviye alınan Ayşe Aykut, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı. Artvin Yusufeli ilçesinde yaşayan Ayşe Aykut'un, Şehit Salih Hüseyin Parça Anadolu Lisesi öğrencisi olduğu, Aile ziyareti için Erzurum'a gittiği belirtildi. Ölümü ailesi, yakınları ve arkadaşlarını hüzne boğan Ayşe Aykut'un toprağa verilirken, kaza anı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otobüsten inen genç kız, yolun karşısından geçmek isterken aynı yönden gelen hafif ticari aracın çarpmasıyla metrelerce savrulduğu görülüyor. (AG-ÖS-Y)
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