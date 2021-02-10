-Düşen adamın eşinden görüntüler

-Ambulansın gidişi

-Genel görüntüler

-Balkondan detaylar

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-ULAŞIM: TÜNELDEN GEÇİLDİ



( ADANA ) - Limon toplarken balkondan düşüp ağır yaralandı- Kalbi duran yaşlı adama ekipler, kalp masajı yaparak hastaneye götürdü ADANA



- Adana’da evinin balkonunda bahçedeki ağaçtan limon toplamak isterken dengesini kaybedip düşen adam ağır yaralandı. Kalbi duran yaşlı adam kalp masajı yapılarak hastaneye götürüldü. Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi 66025 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Rıza E. (67), 2. kattaki evinin balkonuna ağaçtan limon toplamak için çıktı. Limon toplamaya başlayan yaşlı adam dengesini kaybedip balkondan düştü. Yaşlı adamın eşi ve kızı olayı görmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan yaşlı adamı ilk kalp masajı yaparak hastaneye kaldırdı. Öte yandan, olayın şokunda olan yaşlı adamın eşinin ise oturduğu yerden çaresizce ambulansa baktığı görüldü.

(ELF-



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