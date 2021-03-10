LEFKOŞA - KKTC'deki reklam panolarına 'Love Erdoğan' afişleri asıldı
LEFKOŞA - KKTC 'deki reklam panolarına "Love Erdoğan" afişleri asıldı - "Love Erdoğan" afişlerinden detaylar KKTC 'deki reklam panolarına "Love Erdoğan" afişleri asıldıLEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ( KKTC ) reklam panolarına, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben "Love Erdoğan" afişleri yerleştirildi.New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına tepkiler devam ediyor.Bu kapsamda, KKTC 'de başkent Lefkoşa ve Girne'deki reklam panolarında "Love Erdoğan" görseline yer verildi. FETÖ mensubu bir grup tarafından New York'taki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verilen "Stop Erdoğan" ilanı, tepkiler üzerine kaldırılmıştı.
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