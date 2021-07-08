LEFKOŞA - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı kabul etti
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi ve karşılanması - İkili görüşmeden görüntülerKKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı kabul ettiLEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.Görüşmede, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de yer aldı.
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