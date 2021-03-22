LEFKOŞA - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Dünya Su Günü Mesajı
- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Dünya Su Günü Mesajı LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Su Temin Projesi kapsamında Anamur Dragon Çayı üzerinde tesis edilen Alaköprü Barajı'ndan suyun KKTC'ye aktarıldığı Girne yakınlarındaki Geçitköy Barajı'nda, Dünya Su Günü vesilesiyle KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katılımıyla etkinlik düzenlendi.
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