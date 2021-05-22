Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nde incelemelerde bulundu

LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nde incelemelerde bulundu

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın alanda inceleme yapması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nde incelemelerde bulunduLEFKOŞA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sulamaları İletim Tüneli'nde incelemelerde bulundu.Oktay, ilk olarak Türkiye'den Su Temini Projesi kapsamında Geçitköy Barajı'nda inceleme yaptı.Yetkililerden bilgi alan Oktay, beraberindekiler ile bugün açılışı yapılacak KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nde incelemelerde bulundu ve son durum hakkında bilgi aldı.KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer de Oktay'a eşlik etti.KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni bugün yapılacak.

Demirli 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement