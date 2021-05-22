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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a taziye ziyareti

LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a taziye ziyareti

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve ailesine taziye ziyaretinde bulunması - Ziyaretten görüntüler - Kuran - ı Kerim Tilaveti ve dua edilmesiLEFKOŞA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, geçen ay babası vefat eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a taziye ziyaretinde bulundu.Tatar'ın konutunda gerçekleşen ziyarette Oktay'a, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri eşlik etti.Merhum Rüstem Tatar için taziye dileklerini ileten Oktay, "Allah Rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin. Sizlere de sabırlar diliyorum." dedi.
Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Rüstem Tatar için taziye dileklerini Tatar ailesine iletti.Rüstem Tatar'ın eşi İsmet Tatar, taziye ziyareti ve dilekleri için Oktay'a teşekkürlerini iletti.Kur'an tilavetinin ardından dua edildi.Cumhurbaşkanı Tatar, dua sonrası yaptığı konuşmada, babasının kendilerine milliyetçiliği öğreten adam olduğu kaydetti.
Tatar, "Rahmetli babam, Kıbrıs meselesiyle ilgili Rumlara hiçbir zaman güvenemeyeceğimizi, onların bu Ada'yı Yunan adası yapmak istediğini ve hiçbir zaman o fırsatın verilmemesi gerektiğini söylerdi." dedi.
Rüstem Tatar, 24 Nisan'da vefat etmişti.

Cennet Taziye Ziyareti 

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