- Latin Amerika ülkelerinde Covid-19 vaka sayıları artıyor

-Arjantin sokaklarından görüntüler



( BUENOS AIRES ) BUENOS AIRES



- Latin Amerika ülkelerinde korona virüs vakaları ve virüs kaynaklı can kayıpları artmaya devam ediyor. Latin Amerika ülkelerinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kaybı sayıları artmaya devam ediyor. Korona virüs salgınından en çok etkilenen Latin Amerika ülkesi Brezilya olurken, bu ülkeyi sırasıyla Kolombiya, Arjantin, Meksika, Peru, Ekvador ve Bolivya takip ediyor. ABD ve Hindistan’ın ardından dünyada en çok vaka Brezilya’da görülüyor ABD ve Hindistan’ın ardından dünyada en fazla vaka sayısı kaydedilen üçüncü ülke Brezilya’da son 24 saatte 74 bin 376 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 10 milyon 722 bin 221’e ulaştı. Son 24 saatte bin 840 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 259 bin 402 oldu. Kolombiya’da can kaybı 60 bini geçti Kolombiya’da son 24 saatte 3 bin 47 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 262 bin 646’ya yükseldi. Son 24 saatte pandemi nedeniyle 110 kişinin hayatını kaybetmesi ile koronaya bağlı toplam can kaybı da 60 bin 82 oldu. Arjantin ve Meksika’da vaka sayıları 2 milyonun üzerinde Güney Amerika’nın salgından en fazla etkilenen 3’üncü ülkesi konumundaki Arjantin’de ise son 24 saatte 7 bin 855 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 126 bin 531’e ulaştı. Son 24 saatte virüs kaynaklı 261 ölüm daha kaydedilirken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 52 bin 453’e yükseldi. Meksika Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 7 bin 793 yeni korona virüs vakası tespit edilen ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 104 bin 987’ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 857 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, son verilerle toplam can kaybının 188 bin 44 olduğunu bildirdi. Peru’da vaka sayısı 1 milyon 340 bini aştı Peru’da son 24 saatte 6 bin 672 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 344 bin 969’a ulaştı. Son 245 saatte 195 kişi korona virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, virüs kaynaklı toplam can kaybı da 47 bin 89 oldu. Ekvador ve Bolivya’da can kayıpları artıyor Ekvador Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 747 yeni korona virüs vakası tespit edildiğini bildirerek, toplam vaka sayısının 289 bin 472’ye ulaştığını açıkladı.

Pandemi nedeniyle 71 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede Covid-19’a bağlı toplam can kaybı sayısı 15 bin 921’e yükseldi. Bolivya’da ise son 24 saatte 834 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 251 bin 391, 31 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi ile Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 11 bin 734 oldu.



