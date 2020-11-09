Lastiğini değiştirmeye çalıştığı aracının yanında ölü bulundu - KAYSERİ
- Hayatını kaybeden Derviş Antal'ın cansız bedeninin aracının yanında yatması - Polis ekipleri ile sağlık çalışanlarının olay yerindeki çalışmaları Kayseri 'de bir kişi lastiğini değiştirmeye çalıştığı aracının yanında ölü bulunduKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Kocasinan ilçesinde biri kişi aracının yanında ölü bulundu.Derviş Antal'ın (64), Anbar Mahallesi Nakliyeciler Sitesi'nde park halindeki kendisine ait hafif ticari aracın yanında hareketsiz yattığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Sağlık ekipleri, aracının patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan adamın hayatını kaybettiğini belirledi.Antal'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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