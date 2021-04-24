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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Lastiği patlayan tır karşı şeride geçti, facianın eşiğinden dönüldü

Lastiği patlayan tır karşı şeride geçti, facianın eşiğinden dönüldü

-Güvenlik kamerası kaza anı

Borlu Kamera Sparta Güvenlik Kamerası 

--Yoldan çıkan tırın görüntüsü

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta’da lastiği patlayan tır önce bariyerlere çarptı sonra karşı yola geçti. Kazada büyük bir faciadan dönüldü. Kaza dün saat 17.30 sıralarında Isparta-Keçiborlu karayolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken lastiği patlayınca orta refüjdeki bariyerlere çarparak, karşı yola geçti. Kazada şans eseri kimseye zarar gelmezken büyük bir faciadan dönüldü. Kazanın ardından olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. Emniyet ekiplerinin incelemesinin ardından tır bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (MEY-ASA-
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