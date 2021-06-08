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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Lastiği patlayan otomobil takla attı

Lastiği patlayan otomobil takla attı

KAZA YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

Trol 

-YARALILAR
-KAZA YAPAN ARAÇ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da lastiği patlayan otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif yaralandı. Kaza, Marmara Ereğlisi’ne bağlı Çeşmeli Mahallesi ile Çorlu’nun Türkgücü Mahallesi yolu arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorlu’dan Yeniçiftlik istikametine seyreden bir otomobil, Çeşmeli Mahallesi yakınlarında lastiği patladı. Kontrolden çıkan araç takla atarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası hafif yaralanan sürücü ve 1 yolcu, ambulans çağrılması yönündeki talebi reddetti. (HT-
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