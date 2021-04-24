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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Lapseki Kirazı yüzleri güldürdü

Lapseki Kirazı yüzleri güldürdü

-Kiraz bahçesinden genel ve detay görüntüler

Asad Kiraz Üretimi Tarım Akkale Tarım Arazisi 

--Kiraz meyvesinin ağaçlardaki görüntüsü
--Kiraz üreticisi Cihat Gündüz ile röportaj
--Arşiv görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çay bardağının boğumundan geçmeyen Lapseki Kirazı dallarda yüzünü gösterdi. Çay bardağının boğumundan geçmeyen Lapseki Devi Kirazı dallarda yüzünü gösterdi. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bayram sonu hasat edilmesi beklenen kiraz meyvesi üreticinin yüzünü güldürdü. İlçede kiraz yetiştiriciliği yapan Cihat Gündüz yaptığı açıklamada" Çay bardağına sığmayan Lapseki Devi kirazımızı bayram sonu ayın Mayıs ayının 18 veya 19'u gibi hasat etmeyi bekliyoruz. Bahçemizde 5 çeşit kirazımız var. En çok para kazandığımız çeşit Lapseki devimiz. Burada ihracata mal vermiyoruz . Tüm mahsulü iç piyasaya gönderiyoruz. Sezonda 5 tonun üzerinde hasat gerçekleştiriyoruz" dedi.
Dallarda çiçeğini düşüren kiraz meyvesi küçük erik tanesi boyutuna ulaştı" dedi.
Yıllık 6 Bin 910 ton kiraz üretiliyor Lapseki İlçesinde 361 bin 788 dekar tarım arazisinin yüzde 32’sini tarla ziraati arazisi, yüzde 18’ ini meyve bahçesi, yüzde 3’ü sebze ziraati arazisi olarak kullanılıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden elde edilen verilere göre, kiraz meyvesi için 8 bin 555 dekar alanda 6 bin 910 ton kiraz üretimi gerçekleştiriliyor. İlçede şeftali ve nektarin hasadı yıllık yaklaşık 95 bin tonla birinci sırada yer alıyor. (MU-İHS)
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