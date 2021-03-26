Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki kargo kamyonu yanarak kullanılamaz hale geldi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki kargo kamyonu yanarak kullanılamaz hale geldi

Yanan kamyondan görüntü

Argo Polis İkitelli Trol 

-Malzemelerden görüntü
-Yoldan görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kuzey Marmara Otoyolu (KCO)-İkitelli istikametinde seyreden kargo kamyonu bilinmeyen bir sebepten dolayı yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile kamyon kısa süre içinde söndürüldü. Yangın sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu (KCO) - İkitelli istikameti Başakşehir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 BFH 089 plakalı kargo yüklü kamyon bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.
Kamyondan alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü trafiği riski atmamak için kamyonu sağ şeride çekti. Kamyon sürücüsü durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Çıkan yangında kamyon ve içindeki malzemelerin kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Yangınını çıkış sebebi araştırılıyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement