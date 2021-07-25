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KUZEY KAROLİNA - 'Dünya Çapında Özgürlük ve Demokrasi Mitingi' destekçileri aşı karşıtı gösteri ve yürüyüş düzenledi.
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
KUZEY KAROLİNA - 'Dünya Çapında Özgürlük ve Demokrasi Mitingi' destekçileri aşı karşıtı gösteri ve yürüyüş düzenledi.

KUZEY KAROLİNA - 'Dünya Çapında Özgürlük ve Demokrasi Mitingi' destekçileri aşı karşıtı gösteri ve yürüyüş düzenledi.

KUZEY KAROLİNA - "Dünya Çapında Özgürlük ve Demokrasi Mitingi" destekçileri aşı karşıtı gösteri ve yürüyüş düzenledi.
- Göstericilerin aşı karşıtı gösteri düzenlemesiKUZEY KAROLİNA (AA) - ABD'nin Kuzey Karolina eyaletindeki Raleigh kentinde toplanan "Dünya Çapında Özgürlük ve Demokrasi Mitingi" destekçileri aşı karşıtı gösteri ve yürüyüş düzenledi.

Aşı 

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