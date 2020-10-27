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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Kuzey Irak'ta 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irak'ta 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

OPERASYON GÖRÜNTÜ

( ANKARA ) ANKARA


- MSB:"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.Irak kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.
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