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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Kuyumcudan hırsızlık yaptığı ileri sürülen 5 şüpheli tutuklandı - MUĞLA

Kuyumcudan hırsızlık yaptığı ileri sürülen 5 şüpheli tutuklandı - MUĞLA

- Hırsızlık anı güvenlik kamera - Muğla Adliyesi görünüm - Tutuklanan zanlılar detay - Zanlıların cezaevine gidişi Muğla 'da kuyumcudan hırsızlık yaptığı ileri sürülen 5 şüpheli tutuklandı - Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasının görüntülerine de yansıdıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Menteşe ilçesinde, kuyumcudan hırsızlık yaptıkları iddasıyla gözaltına alınan 4'ü kadın 5 zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Menteşe ilçesindeki bir kuyumcudan el çabukluğu yöntemiyle hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, yapılan araştırma sonucunda olayın şüphelilerinin Aydın'a seyir halinde olduğunu belirledi.Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile çalışma yürüten ekipler, 4'ü kadın 5 zanlıyı yakaladı. Muğla 'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Öte yandan, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

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