Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kuyucak kaymakamı, ölmeden önce Trabzon ve Giresun’daki dostlarına mesaj atıp helallik istemiş

Kuyucak kaymakamı, ölmeden önce Trabzon ve Giresun’daki dostlarına mesaj atıp helallik istemiş

Mesajlardan detay

( TRABZON ) TRABZON

İntihar Kaymakamlık Helal Cep Telefonu Ölüm Haberi 


- Aydın’ın Kuyucak ilçesinde kaymakamlık görevini yaparken dün akşam Didim ilçesi Akbük Mahallesi sahilinde ölü olarak bulunan Kaymakam Yılmaz Kurt’un ölmeden önce sevdiklerine cep telefonu ile mesaj atarak helallik istediği ortaya çıktı. Trabzon’un Çaykara ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Aydın’ın Kuyucak ilçesinden önce Giresun’un Eynesil ilçesinde 4 yıl kaymakamlık yapan evli ve 3 çocuk babası Yılmaz Kurt, dün akşam saat 21.45 sıralarında Didim ilçesi Akbük Mahallesi Çamlık Koyu’nda ölü olarak bulunmuştu. Olay yerinde yapılan incelemede Kaymakam Kurt’un başından bir el ateşli silahla vurulması sonucu öldüğü belirlenmişti. İntihar ettiği şüphesi üzerinde durulan Kaymakam Kurt’un ölmeden önce Trabzon ve Giresun’un Eynesil ilçesindeki dostlarına saat 19.17’de cep telefonundan mesaj atıp helallik istediği ortaya çıktı. Kurt’un mesajında “Haklarınızı helal edersiniz inşallah” ifadelerini kullandığı ve mesajı görenlerin ilk planda bu mesaja bir anlam veremedikleri ancak ölüm haberini duyduktan sonra büyük üzüntü yaşadıkları öğrenildi. (BK-ÖS-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
5.kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti5.kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti
Şaşırtan Değişimler (Before After Kilo Verme)Şaşırtan Değişimler (Before After Kilo Verme)
8'nci kattan düşen 22 yaşındaki kadın feci şekilde can verdi8'nci kattan düşen 22 yaşındaki kadın feci şekilde can verdi
Üniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar ettiÜniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar etti
Boşandığı eşini sokakta öldürüp intihar ettiBoşandığı eşini sokakta öldürüp intihar etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement